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Гуарирапа после 2:1 со «Спартаком»: «ЦСКА будет бороться с «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство»

Команда под руководством Марко Николича обыграла «Спартак» (2:1) в выездном матче 26-го тура Мир РПЛ.

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