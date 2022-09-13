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Вышел тизер мини-сериала «Плейлист» о Spotify и музыкальной революции

Вышел тизер мини-сериала «Плейлист» о Spotify и музыкальной революции

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал тизер мини-сериала «Плейлист», который снимали в Швеции. Шоу поведает зрителю о бизнесмене Даниэле Эке и его партнерах, вместе с которыми он в середине 2000-х годов создал музыкальный стриминговый сервис Spotify.

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