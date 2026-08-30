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Из дела о терактах 11 сентября 2001 года исключили ключевые показания обвиняемого

Из дела о терактах 11 сентября 2001 года исключили ключевые показания обвиняемого

Недавно суд назначил начало процесса на 5 июня 2028 года Судья исключил ключевые показания главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

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