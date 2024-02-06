Транзит перемен: Три знака Зодиака, которых ждут грандиозные изменения в период транзитного Урана-2024, по прогнозам астрологов Ирэн ОрлонскаяУран — планета бунта и разрушений старых шаблонов, окончательно перешел в знак Тельца в марте 2019 года и будет пребывать там до 2026 года.
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