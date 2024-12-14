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Рогов назвал символичной смену командующего украинской группировкой "Донецк"

Рогов назвал символичной смену командующего украинской группировкой "Донецк"

Владимир Рогов, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что замена командующего группировкой ВСУ "Донецк" имеет символическое значение в связи с неблагоприятной ситуацией для украинских войск.

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