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Царьград

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Киевский режим в подарок: Арахамия встретил делегацию США в провокационном мерче

Киевский режим в подарок: Арахамия встретил делегацию США в провокационном мерче

Зеленский подарил Уиткоффу и Кушнеру футболки с надписью «Киевский режим».Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия появился на переговорах с американскими спецпосланниками в футболке с провокационной надписью «Киевский режим».

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