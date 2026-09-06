Киевский режим в подарок: Арахамия встретил делегацию США в провокационном мерче

Зеленский подарил Уиткоффу и Кушнеру футболки с надписью «Киевский режим».Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия появился на переговорах с американскими спецпосланниками в футболке с провокационной надписью «Киевский режим».
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