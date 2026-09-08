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Регионы России

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Москва признана комфортной и благоустроенной для туристов по итогам опроса ВЦИОМ

Москва признана комфортной и благоустроенной для туристов по итогам опроса ВЦИОМ

Большинство туристов, посетивших Москву в период с 2024 по 2026 годы, оценивают город как комфортное и благоустроенное пространство.

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