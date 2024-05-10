Пять мифов об альфа-самцах, или как мужчины обманывают друг друга

Андрей Зяблик

Ммммндеее.... Это написала, явно пизданутая баба......,на всю голову. Очевидно из-за несбывшейся мечты о возлюбленном ,,пиздострадальце,, подкаблучнике. Ну извините мадам - подкаблучников на всех нема. За то есть масса мужиков, способных и побухать и достойно выебать и защитить от врага, если вдруг потребуется. А тот идеал который вы описали - мы видели недавно(мобилизация), массами бегущими из страны(многие на велосипедах до границы). Как только замаячила на горизонте, малейшая опасность что нужно будет страну защищать.