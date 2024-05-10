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Всё о женщинах

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Пять мифов об альфа-самцах, или как мужчины обманывают друг друга

Пять мифов об альфа-самцах, или как мужчины обманывают друг друга

Иногда меня прямо зло берет, когда мне, женщине, начинают рассказывать, какие мужики мне нравятся. Причем нравиться должны непременно пьющие альфа-самцы, брутальные бездельники и прочие плохие мальчики.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена, тебе психиатры в Кащенко давным-давно прогулы ставят...
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5 час.
Андрей Зяблик
Ммммндеее.... Это написала, явно пизданутая баба......,на всю голову. Очевидно из-за несбывшейся мечты о возлюбленном ,,пиздострадальце,, подкаблучнике. Ну извините мадам - подкаблучников на всех нема. За то есть масса мужиков, способных и побухать и достойно выебать и защитить от врага, если вдруг потребуется. А тот идеал который вы описали - мы видели недавно(мобилизация), массами бегущими из страны(многие на велосипедах до границы). Как только замаячила на горизонте, малейшая опасность что нужно будет страну защищать.
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4 час.

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