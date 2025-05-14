Специалист Хвостов: в 2025 году вузы России изменят правила приема студентов

В этом году Минобрнауки изменило порядок зачисления абитуриентов в вузы страны. Об этом 14 мая рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.
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