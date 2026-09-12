Русская Семёрка
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Русская Семёрка

18 подписчиков

Почему на Руси боялись числа 7

Семёрка сегодня — символ удачи. Джекпот в казино, счастливый билетик, семь пятниц на неделе (пусть и в переносном смысле).

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