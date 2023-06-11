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ВСУ обстреляли населенные пункты под Херсоном, которые затопило при разрушении Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелам левобережную часть Херсонской области и пункты, которые попали в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС.

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