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Вечерний Новосибирск

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Шедевры Куинджи из Русского музея покажут новосибирцам при закрытых окнах

Шедевры Куинджи из Русского музея покажут новосибирцам при закрытых окнах

Монтаж грандиозной выставки Куинджи из собрания Русского музея полным ходом идет в Новосибирске. Картины все еще стоят в коробках, но для каждой из них уже приготовлено места в залах Художественного музея.

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