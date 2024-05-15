Шедевры Куинджи из Русского музея покажут новосибирцам при закрытых окнах

Монтаж грандиозной выставки Куинджи из собрания Русского музея полным ходом идет в Новосибирске. Картины все еще стоят в коробках, но для каждой из них уже приготовлено места в залах Художественного музея.
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