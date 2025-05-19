Ethereum может войти в фазу коррекции: ослабление импульса, снижение активности китов и негативный BBTrend - Beincrypto

Ethereum (ETH) вырос более чем на 58% за последние 30 дней, причем почти половина этого роста произошло за последние 10 дней и сейчас несколько ключевых индикаторов начали сигнализировать о возможной коррекции.
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