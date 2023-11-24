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Царьград

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  • влаимир гаврилин
    как пришло так и ушлоДочь экс-губернат...
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    Вопрос: Откуда у укров вертолет Ка-52?"Помрёт внезапно"...
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"Помрёт внезапно". Убивший своих лётчик Кузьминов наказан русским спецназом?

"Помрёт внезапно". Убивший своих лётчик Кузьминов наказан русским спецназом?

ГУР много хвасталось, что подготовка операции с перебежчиком Максимом Кузьминовым, известной как "Синица", продолжалась аж полгода! Однако Россия не только проучила самонадеянные спецслужбы Киева, но и доказала, что может отомстить без капли крови.

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Россиянин
Вопрос: Откуда у укров вертолет Ка-52?
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