"Помрёт внезапно". Убивший своих лётчик Кузьминов наказан русским спецназом?

ГУР много хвасталось, что подготовка операции с перебежчиком Максимом Кузьминовым, известной как "Синица", продолжалась аж полгода! Однако Россия не только проучила самонадеянные спецслужбы Киева, но и доказала, что может отомстить без капли крови.
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