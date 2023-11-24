"Помрёт внезапно". Убивший своих лётчик Кузьминов наказан русским спецназом?

ГУР много хвасталось, что подготовка операции с перебежчиком Максимом Кузьминовым, известной как "Синица", продолжалась аж полгода! Однако Россия не только проучила самонадеянные спецслужбы Киева, но и доказала, что может отомстить без капли крови.