Впервые пациента с диабетом вылечили с помощью клеточной терапии

Лечение представляет собой перепрограммирование мононуклеарных клеток крови, которые преобразовывают в «посевные» клетки для восстановления ткани поджелудочной железы – островков Лангерганса, обычно повреждающихся при сахарном диабете.
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