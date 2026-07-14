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DWTS: The Next Pro Eliminates A Franchise Alum In First Episode — Who Are Your Early Favorites?

DWTS: The Next Pro Eliminates A Franchise Alum In First Episode — Who Are Your Early Favorites?

Dancing With the Stars is officially on the hunt for its next pro dancer - but who got eliminated in the spin-off's first episode?Dancing With the Stars is officially on the hunt for its next pro dancer - but who got eliminated in the spin-off's first episode?.

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