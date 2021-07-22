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К «дуракам и дорогам» в России добавилась еще одна проблема

К «дуракам и дорогам» в России добавилась еще одна проблема

  Никогда бы не подумал, что соберусь написать что-либо на эту тему, но вот, видимо, накипело, глядя на происходящее вокруг.

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Александр Воробьев
Такая длинная статья. Мало того, что всё это ЕЖЕЧАСНО льётся из СМИ, так и вы решили свои 5 копеек вставить. (хотя тут на целый рупь тянет). А за призыв к принудительной вакцинации вас бы, Алексей, не мешало и к стенке поставить.
Анатолий Краснов
В СССР тоже была принудительная вакцинация родившихся детей, и никто из тогдашних родителей не возмущался, потому понимали это для блага. Поэтому в те годы перестали быть эпидемии.
Юрий Ded
Что себя любимого в статье увидел . Правильно пишет автор - ты и такие как ты угрожают жизни на этой планете .
Виталий
Таких как ты вакцинировать бесполезно и глупо! В случае положительного теста,запереть дома и посмотреть,чем дело закончится! Да и врачей к подобным не направлять!
Анд
Проблема в том что наша власть много и часто лгала и лжет народу, и народ привык что когда наша власть что то говорит и хочет от народа это что то, то нужно делать наоборот-целей будешь, как пример-ситуация с пенсионной реформой, обещали что? Что гарант лично обещал? Сдержал ли обещание? А ситуация с банком Югра? Да и других примеров масса, и теперь когда реально нужно прививаться, народ привыкший к западлу от властей, считает что все это очередное "западло", вот и боятся прививаться. Доверие к властям да же не нулевое, а отрицательная величина. А деваться не куда и привиться нужно, короновирус дрянь ещё та, основа то для него вич, это вич переделанный для распространения воздушнокапельным путем

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