smi.today

4 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Войну они выпросят однозначно.Афганистан решил ...
  • Олег Тимофеев
    Задолбал он всех своим тормозом.Крах Центробанка ...
  • мирас Закироув
    Пора посылать всех неадекватных  стран к  России  на  хрень! И пора уже  заняться заменой  правительств, как в Афгане...В Олимпийском сов...

ВСУ обрушили на Ясиноватую три кассетных снаряда

ВСУ обрушили на Ясиноватую три кассетных снаряда

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о том, что в ночной период нацистские формирования киевского режима провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался расположенный на территории региона населённый пункт Ясиноватая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх