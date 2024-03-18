Кейт Миддлтон в первый раз появилась на публике на фоне скандала

У фанатов появилась надежда, что они вскоре начнут регулярно видеть принцессу. Кейт Миддлтон не появлялась на публике почти три месяца LEGION-MEDIAБританцы, проживающие в районе Виндзора, могут похвастаться тем, что им первым довелось увидеть Кейт Миддлтон после почти трехмесячного перерыва.