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Известный как 'Лесной маньяк' убийца из 90-х вступил в ряды ВСУ

Известный как 'Лесной маньяк' убийца из 90-х вступил в ряды ВСУ

Дмитрий Ворошилов, известный как "Лесной маньяк", осуждённый за убийства в Самарской области в 90-е годы, после освобождения вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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