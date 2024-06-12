Доводит до слез: дочка Мила сделала прощальный подарок ушедшей маме Насте Заворотнюк

Многие пользователи семьи отмечают, что маленькой Миле, вероятно, приходится тяжелее всех из семьи Насти Заворотнюк, ведь она до конца не может осознать степень печали всех членов семьи и, возможно, только через годы сможет понять, что произошло в день прощаний с актрисой.