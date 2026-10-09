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Тульский «Арсенал» прервал безвыигрышную серию, вырвав победу над костромским «Спартаком»

Тульский «Арсенал» прервал безвыигрышную серию, вырвав победу над костромским «Спартаком»

Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл костромской «Спартак» (3:2) в матче 13-го тура Лиги PARI.Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл костромской «Спартак» (3:2) в матче 13-го тура Лиги PARI.

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