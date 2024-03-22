В Шурышкарском районе возводят многоквартирники и индивидуальные дома

Буквально на днях в Мужах вручили ключи новоселам. Всего в этом году в Шурышкарском районе намерены переселить из аварийного жилфонда 100 семей — это больше даже прошлогоднего рекордного показателя, когда заселили 72 квартиры в новых домах.