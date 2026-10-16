В Улан-Удэ произошла жесткая авария, после которой от иномарки осталась лишь груда металла. 19-летний водитель «Тойоты» несся по дороге на огромной скорости, петляя из стороны в сторону.
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