Сотрудники Госавтоинспекции Якутии поблагодарили журналистов

Сотрудники Управления Госавтоинспекции республики поблагодарили работников регионального телевидения и радио за плодотворное сотрудничество, всестороннее и объективное освещение вопросов безопасности дорожного движения и деятельности ГИБДД, весомый вклад в дело пропаганды правовых знаний и воспитания законопослушных участников дорожного движения, способствующие снижению аварийности на дорогах республики и укреплению авторитета полиции среди населения.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель Следственного комитета провел личный прием граждан
- В Волгограде возбуждено уголовное дело о получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации в отношении бывшего работника медицинского учреждения
- Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о разрушении народного музея «Дорога жизни»