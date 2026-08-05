Перелом в СВО: сорван план Зеленского и НАТО

Близость Черниговской области к украинской столице делает ее стратегическим плацдармом, где ВСУ пытаются создать инфраструктуру для диверсионных атак на РФ и одновременно для сдерживания потенциального наступления российских войск.
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