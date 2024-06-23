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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Джейлена Брауна больше выигранных матчей плей-офф, чем у пяти клубов НБА

У Джейлена Брауна больше выигранных матчей плей-офф, чем у пяти клубов НБА

На счету форварда «Бостона» 74 выигранных матча плей-офф. Это больше, чем у пяти клубов НБА: «Бруклина» (70), «Клипперс» (66), «Орландо» (62), «Торонто» (57) и «Мемфиса» (38).

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