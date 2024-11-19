Песков исключил снятие санкций РФ с Рубио до аналогичного шага США

Россия не снимет санкции с кандидата на пост госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа, сенатора от Флориды Марко Рубио, пока Вашингтон не пойдет на аналогичный шаг в отношении главы российского МИДа Сергея Лаврова.