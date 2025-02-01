🔴4,5 километра побережья Крыма очистили от мазута за сутки По информации МЧС России, в регионе за сутки обследовали почти 543 километра берега.
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🔴4,5 километра побережья Крыма очистили от мазута за сутки По информации МЧС России, в регионе за сутки обследовали почти 543 километра берега.