Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Интрига Путина удалась: Америка своими руками «разбирает» НАТО – статус хотят понизить с глобального до регионального, пишет TACС.

Интрига Путина удалась: Америка своими руками «разбирает» НАТО – статус хотят понизить с глобального до регионального, пишет TACС.

В Америке в последнее время всё грустнее становится для НАТО. Когда-то США создали и возглавили этот блок ради своих целей, и в эпоху биполярного миру, когда Советский Союз и Америка противостояли друг другу, роль НАТО была центральной.

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