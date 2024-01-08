Еврокомиссия выделила около €10 млн на укрепление системы приема беженцев

Еврокомиссия выделила Литве около €10 млн для укрепления системы приема беженцев, денежные средства направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев.
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