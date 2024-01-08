Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Здоровцева
    Ну и чего ты добился, придурок?Мизулина назвала ...
  • Игорь Человек
    Статейки всё низкопробнее и низкопробнее.! напоминают сплетни бабок на лавочке, а не журналисткое сообщение!"Военное дело": в...
  • Игорь Человек
    Что это за понос напечатали??? тут чему верить?MWM: Россия сожгл...

Еврокомиссия выделила около €10 млн на укрепление системы приема беженцев

Еврокомиссия выделила около €10 млн на укрепление системы приема беженцев

Еврокомиссия выделила Литве около €10 млн для укрепления системы приема беженцев, денежные средства направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх