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FTimes

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Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2024 года, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2024 года, отмечают православные христиане

Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна Орлонская Ежегодно седьмого апреля православные празднуют важное событие в их церковном календаре — Благовещение Пресвятой Богородицы.

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