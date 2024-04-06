Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна Орлонская Ежегодно седьмого апреля православные празднуют важное событие в их церковном календаре — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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