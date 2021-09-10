Блогер перевозила малолетнюю дочь, стоящую на переднем сиденье

Сразу несколько человек обратились в ГИБДД Иркутска со ссылками на посты из соцсетей. Граждан возмутил видеоролик, в котором молодая мама, позиционирующая себя как блогер, перевозит в автомобиле малолетнюю дочь, которая стоит на переднем сиденье.