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Блогер перевозила малолетнюю дочь, стоящую на переднем сиденье

Блогер перевозила малолетнюю дочь, стоящую на переднем сиденье

Сразу несколько человек обратились в ГИБДД Иркутска со ссылками на посты из соцсетей. Граждан возмутил видеоролик, в котором молодая мама, позиционирующая себя как блогер, перевозит в автомобиле малолетнюю дочь, которая стоит на переднем сиденье.

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