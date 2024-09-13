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Царьград

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IZ: Шикарная свадьба дочери замглавы Росреестра Москвы обошлась в 400 млн рублей

IZ: Шикарная свадьба дочери замглавы Росреестра Москвы обошлась в 400 млн рублей

Кадры шикарной свадьбы предположительно дочери замглавы Росреестра Москвы опубликовали "Известия".Замглавы Росреестра Москвы Сергей Исмунец с размахом выдал дочь замуж в Северной Осетии.

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