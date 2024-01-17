FA: Трамп ещё не стал президентом, но уже влияет на американскую геополитику и отношения с союзниками

У Дональда Трампа есть все шансы победить в этом году на президентских выборах в Соединённых Штатах и возглавить Белый дом, к чему уже начали готовиться лидеры многих стран мира, пишет журнал Foreign Affairs.
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