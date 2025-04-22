Мединский: план Трампа по урегулированию на Украине отразят в учебниках

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет отражён в российских учебниках по истории, сообщил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский.
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