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Мединский: план Трампа по урегулированию на Украине отразят в учебниках

Мединский: план Трампа по урегулированию на Украине отразят в учебниках

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будет отражён в российских учебниках по истории, сообщил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский.

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