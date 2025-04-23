Заморозки и штормовой ветер ожидаются в Сибири в ближайшие дни

В выходные при этом температура повысится, утверждает Роман Вильфанд Заморозки и сильный ветер ожидаются в регионах Сибири в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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