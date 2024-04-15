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Протесты в Тбилиси: от избиения депутата до митинга

Протестующие у грузинского парламента пытались прорвать кордоны полиции. Ранее одного из депутатов сильно избили прямо на заседании, он был докладчиком по закону, который ограничит вмешательство иностранных государств во внутренние дела Грузии.

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