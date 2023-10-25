В Уфе состоялась встреча полицейских с сотрудниками лечебного учреждения

Представители Управления МВД России по городу Уфе провели рабочую встречу с медицинскими работниками, в ходе которой напомнили о существующих видах мошенничества в информационно-телекоммуникационной сфере, а также мерах по профилактике данных видов преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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