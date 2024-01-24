Пентагон не стал комментировать крушение Ил‑76 с украинскими пленными

РИАМО - 24 янв. Представитель Пентагона, комментируя ситуацию с крушением Ил-76 с украинскими пленными, отметил, что на данный момент не может предоставить каких-либо официальных данных, передает РИА Новости.
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