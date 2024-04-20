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Петербургский дневник

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Из Москвы в Петербург – за 9 тысяч. Стали известны тарифы на билеты высокоскоростной магистрали

Из Москвы в Петербург – за 9 тысяч. Стали известны тарифы на билеты высокоскоростной магистрали

Магистраль планируют запустить в 2028 году Участники стратегической сессии по созданию первой в стране высокоскоростной магистрали, которая прошла в Великом Новгороде, сделали предварительные расчеты тарифов на билеты, сообщает издание «Деловой Петербург».

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