Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими

Андрей Павлов

Не смешите. Одного депутата прирезали, другому голову разбили. А регионального депутата, который, защищая девушку, воспользовался травматом, осудили, и травмат изъяли. Вооруженных ножами мастурбеков отпустили. Неужели до сих пор не поняли, что за клоунами-депутатами стоят гораздо более серьезные люди? Да хоть полдумы перебей, пока отмашку не дадут, они не дернутся. И пока эти серьезные люди заинтересованы в мигрантах, и в том, чтобы укровская логистика работала бесперебойно, от чего избыточно гибнут и бойцы, и уже мирняк в тылу, никакая власть ничего делать не будет.