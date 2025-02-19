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Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими

Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими

Власть этнических диаспор в Самаре, наглядно. Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Да Беглов сам родом из Азербайджана!
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10 час.
Krahotylja
Действительно, ведут себя как настоящие хозяева. &quot;Монетки&quot;, &quot;5-ки&quot; и пр. гиперы принадлежат их диаспорам. А что вы хотите ? ГЛАВЫ ОКРУГОВ ЖЕНЫ АЗЕРОВ, ДОЧКИ МЕРОВ ТОЖЕ НЕ ОТСТАЮТ.
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7 час.
Андрей Павлов
Не смешите. Одного депутата прирезали, другому голову разбили. А регионального депутата, который, защищая девушку, воспользовался травматом, осудили, и травмат изъяли. Вооруженных ножами мастурбеков отпустили. Неужели до сих пор не поняли, что за клоунами-депутатами стоят гораздо более серьезные люди? Да хоть полдумы перебей, пока отмашку не дадут, они не дернутся. И пока эти серьезные люди заинтересованы в мигрантах, и в том, чтобы укровская логистика работала бесперебойно, от чего избыточно гибнут и бойцы, и уже мирняк в тылу, никакая власть ничего делать не будет.
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6 час.
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