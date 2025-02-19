Власть этнических диаспор в Самаре, наглядно. Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре.
Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЕ
Анна Егорова
Да Беглов сам родом из Азербайджана!
Ответить
10 час.
Krahotylja
Действительно, ведут себя как настоящие хозяева. "Монетки", "5-ки" и пр. гиперы принадлежат их диаспорам. А что вы хотите ? ГЛАВЫ ОКРУГОВ ЖЕНЫ АЗЕРОВ, ДОЧКИ МЕРОВ ТОЖЕ НЕ ОТСТАЮТ.
Ответить
7 час.
Андрей Павлов
Не смешите. Одного депутата прирезали, другому голову разбили. А регионального депутата, который, защищая девушку, воспользовался травматом, осудили, и травмат изъяли. Вооруженных ножами мастурбеков отпустили. Неужели до сих пор не поняли, что за клоунами-депутатами стоят гораздо более серьезные люди? Да хоть полдумы перебей, пока отмашку не дадут, они не дернутся. И пока эти серьезные люди заинтересованы в мигрантах, и в том, чтобы укровская логистика работала бесперебойно, от чего избыточно гибнут и бойцы, и уже мирняк в тылу, никакая власть ничего делать не будет.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии