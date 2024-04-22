Технический директор криптокошелька Komodo: «Биткоин становится все более централизованным»

Технический директор криптокошелька Komodo Кадан Штадельманн выражает опасения по поводу растущей централизации сети Биткоина, считая, что это угрожает основным принципам BTC как децентрализованной криптовалюты.
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