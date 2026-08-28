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Царьград

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Двое мужчин пострадали при стрельбе в Жуковке 27 августа

Двое мужчин пострадали при стрельбе в Жуковке 27 августа

Неизвестные открыли огонь по двум 28-летним мужчинам на стоянке ресторана в Жуковке 27 августа. Пострадавшие пребывают в тяжелом состоянии с пулевыми ранениями.

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