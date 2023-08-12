Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Атлетик — Реал: прогноз на матч 12.08.2023, Ла Лига, 1 тур

Атлетик — Реал: прогноз на матч 12.08.2023, Ла Лига, 1 тур

12 августа в Бильбао состоится матч первого тура Чемпионата Испании по футболу. «Атлетик» на домашнем стадионе «Сан Мамес» будет принимать «Реал Мадрид».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх