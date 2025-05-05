Очень хорошие разговоры: Трамп рассказал о переговорах по России и Украине на выходных

Американский лидер доволен переговорами по украинскому конфликту, которые состоялись в выходные дни.Президент США Дональд Трамп заявил, что на выходных прошли "очень хорошие переговоры" по России и Украине.
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