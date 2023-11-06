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Боррель: конфликт Палестины и Израиля не носит религиозный характер

Боррель: конфликт Палестины и Израиля не носит религиозный характер

Палестино-израильский конфликт не носит религиозный характер. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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