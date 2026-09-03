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Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында катнашу өчен Владивостокка килде

Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында катнашу өчен Владивостокка килде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында катнашу өчен Владивостокка килде. Бу хакта Татарстан Рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.

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