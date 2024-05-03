В ЕСПЧ не стали говорить о выводах о трагедии в Одессе

В ЕСПЧ заявили, что не могут озвучить выводы о трагедии в Одессе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) спустя 10 лет после трагедии в Одессе не может озвучить выводы по искам пострадавших, разбирательства продолжаются, передает РИА Новости.