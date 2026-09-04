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Сухость и трещины: как правильно ухаживать за ногами после 60 лет

Сухость и трещины: как правильно ухаживать за ногами после 60 лет

После 60 лет кожа ног требует более внимательного ухода. Она становится тоньше, может быстрее терять влагу, а естественные процессы восстановления замедляются.

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